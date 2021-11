Kuidas hapendada köögivilju? See on imelihtne! Maitsvast krõmpsuvast kraamist saad ka ohtralt kasulikke kõhubaktereid

Heade kõhubakterite tähtsust tervisele on võimatu üle hinnata, seetõttu võiks süüa iga päev 3–4 supilusikatäit hapendatud toite. Ära piirdu hapukurkide ja -kapsaga, probiootikume on tulvil mis tahes kääritatud köögiviljad.



Siin on põhitõed kuidas hapendada köögivilju ning neli lihtsat retsepti nii maheda kui vürtsika maitse eelistajatele.

Piret Hanson 59