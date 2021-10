Millest räägivad sinu isud? Mis vahe on emotsionaalsel ja füüsilisel näljal? Selgitab toitumisnõustaja Ingrid Joya Tsirel

Tõeline tervenemine ja kergus igas mõttes saab alguse sügavast soovist enda sisse vaadata, ennast mõista, luua ühendus oma keha ja meelega ning suhtuda söödavasse toitu kui osakesse endast. Miks keha midagi teeb ja mis on põhjus, kui tekib mõni füüsiline sümptom, reaktsioon toidule, kontrollimatu isu, eba­tervislik söömis­harjumus? Enamik seisundeid ja sümptomeid on vähemal või rohkemal määral toidu ja söömisega seotud. Väsimus, kurnatus, unehäired, närvilisus, nahamured, põletikud, PMS, seksuaal­probleemid, õpiraskused, südamehaigused, kasvajad – see on vaid väike nimekiri tervise­probleemidest, mis võivad olla otseselt seotud vale toitumisega.

Mulle meeldib taldrikule tõstetud toidust mõelda kui oma peegelpildist. Kas toit on elus ehk kui töödeldud see on, kas pärineb elusloodusest või tehasest? Milline on toidu kogus taldrikul? Millised on värvid, lõhnad, maitsed ja tekstuur? Milline on söömise koht ja viis? See kõik kokku oledki sina.

Kontakt toiduga peegeldab kontakti oma tunnetega. Süües ükskõik mida ja ükskõik kus, ei ole me ka teadlikud oma tunnetest ja vajadustest.

