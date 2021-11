Kolm aastat tagasi läks Helena esimest korda CrossFiti trenni. “Ees ootas industriaalse võnkega saal: peegliteta ruum täis hantleid, sangpomme, kange, liivakotte, topispalle, kaste, köisi ja masinaid kardioharjutuste tegemiseks. Tahvlil arusaamatud mõisted ja ilmvõimatu kava.” Helenale tundus esmalt, et see treeningstiil on mõeldud pigem eriüksuslase väljaõppeks ja targem oleks saalist tuldud teed pidi välja tagurdada. Seda ta siiski ei teinud...