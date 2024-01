Tasakaaluga hädas? Enneta kukkumist kehatüvelihaste treeninguga! 10 head harjutust, mida kodus teha

Ka istuvat tööd on lihtsam teha, kui kerelihased on tugevad. “Tegelikult on kõike hea teha, kui need lihased on heas toonuses. Näiteks kui tahame igapäeva­toimetustega hästi hakkama saada: midagi kõrgelt võtta, poekotti koju kanda või ükskõik millist füüsilist tööd teha. Võib öelda, et need on keha kõige olulisemad lihased. Kehas võib olla kõrvalekaldeid normist, asümmeetriat või muud. Kui lihased on tugevad, on liigesed ja luustik kenasti hoitud. Tugev inimene on terve inimene.”