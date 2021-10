Kehatüvelihased on kõige olulisemad lihased, mis kaitsevad ohtlike kukkumiste eest. Kuidas neid treenida? 10 head harjutust

Kehatüvelihased on laiemalt võttes kõhu-, selja- ja tuharalihased. “Need lihased ümbritsevad kogu kehatüve ja aitavad meid püsti hoida, samuti taluda paremini sundasendeid,” räägib Füsioteraapia Kliiniku füsio­terapeut Katre Lust-Mardna.

Ka istuvat tööd on lihtsam teha, kui kerelihased on tugevad. “Tegelikult on kõike hea teha, kui need lihased on heas toonuses. Näiteks kui tahame igapäeva­toimetustega hästi hakkama saada: midagi kõrgelt võtta, poekotti koju kanda või ükskõik millist füüsilist tööd teha. Võib öelda, et need on keha kõige olulisemad lihased. Kehas võib olla kõrvalekaldeid normist, asümmeetriat või muud. Kui lihased on tugevad, on liigesed ja luustik kenasti hoitud. Tugev inimene on terve inimene.”

Lust-Mardna sõnul algavad kõik inimese jäsemeliigutused kehatüvest. “Kui kehatüvi on stabiilne ja tugev, on lihtsam käsi ja jalgu liigutada. Ka sportlik sooritusvõime sõltub väga palju kehatüvelihaste jõust.” Näiteks tennise servil annavad uuringute järgi käsi ja õlg kogu jõust vaid 13 protsenti. “Meile tundub, et Gerd Kanter heidab ketast käega, aga see liigutus algab tegelikult jalgadest, kehatüvi paneb kogu jõu juurde ja käsi ainult vormistab heite.”

Loe edasi artiklist ja hakka julgelt treenima, siin on kümme tõhusat harjutust.