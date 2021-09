Mida peaks enne trenni sööma?

Uuringute järgi on kõige tõhusam tarbida 2–4 tundi enne treeningut piisavalt süsivesikuid. Nende head allikad on näiteks täisteratooted (riis, tatar, täisteraleib, kaera­helbed), samuti köögiviljad (brokoli, peet, porgand) ja puuviljad (banaan). Need aitavad täiendada lihaste glükogeenivarusid ja parandada sooritust. Treening kulutab märkimisväärselt energiat, see­tõttu on hea laadida ennast enne just süsivesikutega, mis aitavad vastu pidada. Veel parem on...

