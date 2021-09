Kui magus on magus? Maitsmise pimetestil uuriti kui hästi tajub inimene tuntud tootes vähendatud suhkrusisaldust

Tere kestliku arengu juhi Katrin Tamme sõnul on suhkru vähendamisega toodetes tegeletud aastaid. „Kui järg jõudis Emma kreemideni, otsustasime teha julge sammu ja vähendasime maitsete üleselt suhkrut ligi 30%, seda eelkõige põhjusel, et toode on suunatud lastele,“ ütles Tamm ning lisas, et kõige keerulisem on vähendada suhkrusisaldust juba poelettidel olevatel toodetel, sest maitsed on inimestele juba tuttavad. „Suhkrusisalduse muutmine tarbija lemmiktoodetes muudab ka maitset ja see ei pruugi kõigile meelt mööda olla.“