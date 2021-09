Kas veebitrenn on tõhus? Jah, reaalajas toimuval videotreeningul on mitu suurt eelist spordisaali treeningute ees

Personaaltreener Taimi Ainjärv sai veebitrenni juhendamise kogemuse juba enne pandeemiat, kui tema klient soovis treenida Eestist väljaspool. “Jah, olen see õnnelik treener. Nii sain pandeemia ajal kohe teenust ka teistele klientidele pakkuda – enamik oli kohe valmis veebitreeningutega jätkama. Kuna nõupidamised ja koolitunnid kolisid internetti, olid inimesed julgemad niimoodi ka treeninguid proovima.”

Video- ja reaalajatrennid käivad interneti vahendusel täie hooga edasi ka ajal, kui spordisaalid on taas avatud. “See on lisavõimalus: saab treenida kodust lahkumata ja sõltumata elukohast. Tänu veebitrennidele on tulnud mu grupitreeningutesse ja personaal­trenni inimesi lausa välisriikidest, näiteks Austriast, Soomest, Kanadast, rääkimata Eesti eri paikadest, nagu Otepää, Pärnu, Türi, Paide.”

Kuidas veebitrennist maksimum võtta, kuidas tehnika õigesti sättida ja mida sellisel moel treenimiseks vaja läheb või mitte ning mis on videotreeningu suured kasud, saad teada juba artiklist.