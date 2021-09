Heidit Kaio, kunagine tulihingeline jooksuvihkaja, avaldab saladuse kuidas sörgiga sõbraks saada

Kui arvate, et järgmiseks ütlen, et valmistun maratoniks, siis vaat seda ma ei kavatsegi. Minu jutu mõte on, et kui sörgite iga päev kasvõi kilomeetri ja teete kümme käte­kõverdust, olete kümne aasta pärast silmapaistvalt ilusamas vormis kui praegu. Olenemata vanusest.

Keha rõõmustab, kui sörgite sageli lühikese distantsi, selmet nädalavahetustel kümme-kakskümmend kilomeetrit korraga uhada. Kuigi võib tunduda, et oi, täna ma ei jõua, nädalavahetusel teen topelt.

Pealegi, kui liigesed lubavad, pole ükski vanus liiga kõrge, et sörkimisega alustada.

Millest alustada ja kuidas joosta nii, et hing poleks paelaga kaelas, vaid pakuks rõõmu ja naudingut?Mis on Heidit nipid ja sörkjooksu kaheksa kasu, saad teada juba artiklist.