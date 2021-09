Meedikuna töötav noor naine võttis poole aastaga alla 24 kilo: liigne kehakaal tegi minust välimuselt vanaema

Tänavu veebruarikuu alguses tundis Jelena, et vanaviisi enam jätkata ei saa – ta peab midagi ette võtma, oma elu muutma. Naine kaalus juba 112 kilogrammi, olles 164 cm pikk. “Mäletan, kuidas olin oma pisikese tütrega õues. Väikene poiss tuli meile vastu ja küsis, kas ma olen tüdruku vanaema. Minu liigne kaal tegi minust vanaema,” meenutab ta häirivat vahejuhtumit.

Nii suure kaalunumbrini viisid naise tema läbinisti ebatervislikud toitumis- ja liikumisharjumused. Esimest korda märkas ta kaalu lisandumist abiellumise järel. “Hiljem sain teada, et mul on kilpnäärme alatalitlus, mis soodustab kaalutõusu ja aeglustab ainevahetust,” räägib Jelena. Ta armastas suurtes kogustes magusat pista, nii et võis terve päeva vaid sellest toitudagi. “See andis mulle justkui rahulolutunde.”

Nii nagu Jelenale ei meeldinud tervislik toit, ei tõmmanud mitte miski teda ka liikuma. Kui oli vaja kuskile minna, istus naine autosse.

Jelena oli juba mõnda aega endale aru andnud, et senistest toitumisharjumustest tuleb loobuda. “Igal õhtul enne uinumist unistasin sellest, et just homsest päevast võtan end kokku ja hakkan kaalu langetama. Kui algas uus päev, kadusid aga kõik unistused.”

Kuidas Jana mobiliseeris end kokku võtma ja mida ta saleduse saavutamiseks täpsemalt siis tegi, loe edasi juba artiklist.