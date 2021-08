TERVISEUUDISED | Hurraa! Teadlased avastasid, kuidas šokolaadiga maiustada nii, et kaalus juurde ei võta

Uuringus osalesid menopausi läbinud naised, neist igaüks sõi sada grammi piimašokolaadi kas hommikul tunni jooksul pärast ärkamist või hilisõhtul tunni jooksul enne magama heitmist. Tulemusi võrreldi nende naiste näitudega, kes šokolaadi ei söönud. Selgus, et hommikul ja hilisõhtul šokolaadi süües kaalu ei lisandunud, kuigi naised tarbisid rohkem kaloreid. Just sel ajal söödud šokolaad võib mõjutada näljatunnet ja söögiisu, aga ka und ja soolebakterite kooslust. On võimalik, et hommikune šokolaadisöömine aitab rasvu põletada ja vähendada vere suhkrusisaldust, õhtune aga mõjutada nii und kui ka ainevahetust.