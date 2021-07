Just see kahjustab luid kõige enam. Kas varustad oma keha õige „ehitusmaterjaliga", et luustik püsiks tugev?

Osteoporoos ehk luu­hõrenemine hiilib ligi vaikselt ja avastatakse sageli alles pärast luumurdu, mis võib põhjustada palju valu ja vaevusi. Kõige salakavalamad on lülisambamurrud, mis ei pruugi valu põhjustada, kuid paistavad väliselt silma – inimene muutub lühemaks ja vajub küüru.

Luukude uueneb pidevalt nagu teisedki koed meie kehas. Seetõttu peab jälgima, et organismis oleks piisavalt “ehitusmaterjali”, mis aitab luudel tugevate ja tervetena püsida. Selleks on oluline juba lapse­east saadik tervislikult ja mitme­kesiselt toituda. “Tähtis on saada toidust kätte kõik vajalik, et sellest nn vundament ehitada,” tõdeb toitumisterapeut Triin Terasmaa. “Kui vundamendis on pikka aega augud sees, hakkab maja tasapisi kokku vajuma.”

Mis on luude hõrenemise kurikavalad põhjustajad ja mida iga päev suhu pista, et luustik oleks alati tugev, saad teada juba artiklist.