RETSEPT | Kuuma päeva külm nauding – tomatisupp, peedisupp, kurgisupp ja eksootiline ajo blanco

Tee tomatite nahale terava noaga väike ristike ja vala tomatid keeva veega üle. See trikk lihtsustab koorimist. Koori tomatid ja kurk. Puhasta tšilli seemnetest, kui pelgad liiga tulist maitset. Vürtsikama maitse austajad võivad seemned eemaldamata jätta. Pane kõik ained kannmikserisse ja surista ühtlaseks. Tõsta supp tunniks-paariks külmkappi maitseid koguma ja jahtuma. Enne serveerimist sega see läbi ja timmi maitset, vajadusel lisa vedelikku.

See supp on suvetunne ise. Pealegi on kõik aiasaadused just nüüd oma parimas vormis ja patt oleks neid patta panemata jätta. Õigupoolest pada see supp suurt ei vajagi, ehk ainult aedviljade keetmiseks, aga võib kasutada ka eelmisest toidukorrast järele jäänud vilju. Kel soovi, võib lisada veidi hakitud maasuitsusinki.