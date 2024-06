Viis lihtsat nippi, kuidas jaanipeo söögi ja joogiga endale mitte liiga teha

Süsivesikud ja valgud koos

Sel perioodil tuleb pöörata tähelepanu ka oma maksale ning võimaluse korral teda sobivaga toetada. Üks maksa alafunktsiooni peamiseks põhjuseks on liiga suured toidukogused. Seepärast on jaanipäev ka üks raskemaid aegu maksa jaoks. Õnneks on olemas toite, mis aitavad maksa edukalt toetada. Kuigi Eestis peetakse artišokki peamiselt lihtsalt suupisteks, mida snäkilauale oliivide kõrvale panna, siis tegelikult on tegemist väga kasuliku toiduga, mis võiks olla regulaarselt menüüs. Artišokk aitab toetada maksa ja sapipõit ning parandada seedimist. Maksale meeldivad ka kõikvõimalikud kapsalised, sest neis leidub indool-3-karbinooli. See toitaine parandab maksa aktiivsust. Granaatõun on üks looduse imesid. Selles sisalduv alfalipoehape toetab maksatööd ning võib kaitsta isegi mittealkohoolse maksarasvumise eest. Kindlasti on vaja ka mõõdukas koguses ka valku, sest N-atsetüültsüsteiin on ühend, mida leidub valgurikastes toitudes (enamasti loomsetes toiduainetes). Selleks sobib hästi näiteks kergesti seeditav kodumaine kanaliha, mis on alati värske ja kvaliteetne. N-atsetüültsüsteiin aitab kaasa olulise antioksüdandi glutatiooni tootmisele, mis on samuti optimaalseks keha puhastumise toimimiseks oluline. N-atsetüültsüsteiin aitab kaitsta ka maksa erinevate kemikaalide eest.