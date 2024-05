Grilltoit tekitab kõhus ebameeldiva raskustunde? Õpi grillima nii, et kõhul oleks kergem ja roog saaks tervislikum

Grillimise suurim mure

Grillimine on küll väga maitsev toiduvalmistamise viis, aga näiteks aurutamise ja hautamisega võrreldes ei saa seda pidada tervislikuks. „Uuringutes on leitud, et liha töötlemisel kõrgel temperatuuril, näiteks praadimisel ja grillimisel, tekivad kahjulikud ühendid heterotsüklilised amiinid (HCA) ja polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH), mis on mutageensed ehk võivad põhjustada muutusi DNAs, suurendades vähiriski,“ selgitab toitumisterapeut ja kokk Triin Muiste. Kui liha grillides tilguvad liha rasv ja mahl sütele, tulevad need leegi ja suitsuga tagasi üles ja kleepuvad liha külge. Sarnane protsess toimub ka liha suitsutamisel. „Sellepärast öeldakse, et liiga palju grillitud toitu tarbida pole mõistlik. Kui lihal on kõrbenud osi, ei tohiks neid kindlasti süüa. See ei ole kõhurohi, vaid võib vastupidi tekitada tõsiseid terviseprobleeme,“ ütleb Muiste.