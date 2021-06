RETSEPT | Hõrk salat, supp ja magustoit magusasse maasikaaega

Turuletid on maasikate all lookas ja juba teevad esimesed punased marjad silma ka koduaias. Kätte on jõudnud magus maasikaaeg. Pista neid niisama, aga sokuta ka salatisse, suru supi sisse ja meisterda maiuseks.