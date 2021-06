Selg teeb valu? Siin on Kaia Kanepi ja Magnus Kirdi füsioterapeudi Indrek Tustiti soovitused

Selja jaoks on väga oluline harjumatut koormust tekitavaid töid rahulikult võtta. “Inimestel on kaks vaba päeva ja selle ajaga tahetakse kõik aiatööd ära teha,” ütleb füsio­terapeut Indrek Tustit Füsioteraapia Kliinikust ning soovitab end tagasi hoida ja tegevused pikema aja peale jaotada. “Muidu juhtub sama mis siis, kui sa pole pikka aega trenni teinud – pärast lihased valutavad.” Praegu tennisist Kaia Kanepi ja odaviskaja Magnus Kirdiga töötav füsio­terapeut ütleb, et ka sportlastega teeb ta pärast pausi esimesed viis treeningut alati väga kerged.

Probleemseid asendeid Indreku sõnul aiatöid tehes pole, muret tekitab hoopis liiga kaua harjumatus asendis püsimine. “Esimestel kordadel uues asendis töötades hoidke seda lühemat aega ja vaheldage töid, sel juhul kannatab kolmandal korral ilmselt juba kolm-neli tundi samas asendis tegutseda.”

