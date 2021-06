Ettevõtja ja koolitaja Ville Jehe: mugav ja hea elu enesearengut ei soodusta

Tudengina vedas Ville Jehe igavusest grupi­vendadega kihla, et kui ta osaleb töökonkursil ja selle võidab, saab preemiaks kaks kasti õlut. "Lehes ilmus Hansa­panga töökuulutus, kus otsiti inimesi pangatelleriks - mul polnud aimugi, kes on teller -, krediit­kaardispetsialistiks - mis see krediitkaart on? - ja kinnisvara­maakleriks. Valisin viimase, sest sõna "kinnisvara" oli mulle tuttav, kuigi "maaklerit" kuulsin küll esimest korda," meenutab Ville. "Udutasin kokku motivatsiooni­kirja, saatsin ära CV ja mind kutsuti töövestlusele, kus laua taga istusid panga asutajad. Ma võitsin. Pidasime maha korraliku peo, aga siis hakkasid mul süümekad, et pagan, see oli ju vaid kihlvedu, kinnisvaramaaklerlusest pole mul aimugi ning TPI lõpetamiseni on ka veel kaks ja pool aastat."

“Tugev ego on väga positiivne nähtus, küll aga mitte tugev egoism, mis inimest teiste hulgast liialt esile hakkab tõstma,” arutleb Ville. “Ego olemasolu on hädavajalik, sest kui inimeselt ego ära võtta, tema areng peatub. On aga persoon ehk ego arenenud, tuleb inimene eluga väga hästi toime. Mitte et tal sisemaailmas enam pingeid poleks, aga ta saab nendega hakkama.”

Viimastel aastatel on koolitamisest saanud üks mehe põhi­tegevusi. Ta peab EBSis, ettevõtetes ja tippjuhtidele loenguid inimese sisemaailmast ehk peamiselt mõtete ja emotsioonide tasandi korrastamisest, koolitab aga jätkuvalt ennastki.

Lugu Ville Jehe vaimse arengu teekonnast, edust ettevõtjana ja mõtteid elufilosoofiast loe edasi juba artiklist. Loost leiad ka Ville kolm tõhusat teadlikkuse harjutust.