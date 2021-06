FOTOD | Trendikas suvine spordiala: Viru Keskuse katusel saab nüüd mängida padelit

„Padel tennis on selline ala, mille õpib väga kiiresti selgeks ja mis pakub meeldivat sportliku rahuldust juba esimesest mängust peale. Samuti on tegu väga seltskondliku ja taskukohase spordialaga, mida sobib hästi mängida ka segapaaridel. Tore vaadata, et väljakuid tuleb aina juurde ja mängida saab juba paljudes kohtades. See, et Viru Keskuse katusele selline asi tehti on veel eriti lahe," kiidab Stig Rästa.