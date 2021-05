Kogenud kaalukõigutaja vabanes 20 kilost: kas see oli nüüd viimane kord kaalu kaotada? Jah, kindlasti

Jana Gordienko-Divarci (36) heitis seljast üle 20 kilo. „Päriseks, mitte nii, et need varsti jälle tagasi tulevad,” ütleb Jana, kes on ülimalt kogenud kaalukõigutaja.