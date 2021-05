Oled pärastlõunati uimane ja loid? Nii saad energiamõõnast üle

Pärastlõunasel ajal saab tihti justkui jaks otsa: uni tikub peale, mõte on aeglane, enesetunne loid . Seda võib põhjustada istuv töö, vähene liikumine, vitamiinipuudus, stress, napp ööuni või vahele jäänud hommikusöök – nimekiri on pikk! Kohv ja šokolaad võivad korraks küll turgutada, kuid nende mõju on lühiajaline. Parem ja tervislikum on peletada pärastlõunast väsimust toitainerikaste vahepalade või lausa väikese einega, mille valmistamine ei võta liigselt aega. Nõnda saad hetkelisest energiamõõnast kergesti üle, samal ajal kehale head ja paremat pakkudes.