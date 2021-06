Muuda ekraanisõltuvus hasartseks liikumismänguks looduses – mis on nutiseiklemine? Oma kirest räägivad harrastajad

Geocachingu meeskonna arendatav uus rakendus on Geocaching Adventure Lab, mis aitab seiklusmänge nii ise luua kui ka mängida. Praegu on maailmas saadaval üle 20 000 avaliku seikluse, mille puhul tuleb liikuda kindlatesse kohtadesse ja lahendada ülesandeid. “Adventure Lab on veidi sarnane geopeitusega, kuid erineb aarete poolest,” kirjeldab Carolina. “Kui jõuad kaardi peal oleva punkti lähedusse, avaneb sulle küsimus, millele tuleb kohapeal vastus leida. Mänguga saab tutvustada ka neid kohti, kuhu geopeituses on raske füüsilist aaret paigutada.”

Jaluta, jookse või vänta end kaardile

Leia juhuslik punkt planeedil



Oluline on teekond, mitte sihtpunkti jõudmine. Just selle mõttega loodi ligi 20 aastat tagasi, kui GPSi signaal ka tavakasutajaile tugevamaks muudeti, uus mäng Geodashing (geodashing.gps­games.org).

Mäng aitab jõuda täiesti juhus­likesse punktidesse planeedil. Iga kuu laotab server maismaale, sealhulgas ka Eesti pinnale, juhuslikud sihtpunktid, kuhu jõudmiseks võisteldakse nii aja kui ka punktide arvu peale, kuigi see pole kõigile üldse peamine eesmärk. Ehkki viimastel aastatel pole seda mängu Eestis kuigi palju harrastatud, on ka võistlemata tegu huvitava ajaviitega. Koordinaadid GPSi (või navigeerimisäpi) jaoks leiab mängu kodulehelt. Sihtkohas ei pruugi olla midagi huvitavat, aga kõige põnevam, nagu mängu looja kunagi kirjeldas, ongi teel olek. See eeldab head kaarditundmist, takistuste ületamise oskust, õige lähenemissuuna valimist jne. Kui punktile on jõutud lähemale kui sada meetrit, loetakse see külastatuks. Kohast tehtud pilti koos muljetega teekonnast jagatakse pärast veebis. Mängida saab üksi või kuni viieliikmelise meeskonnana.