1. Ka stressi kadumine võib tekitada pohmelli. “Normaalsus” on muutunud ebatavaliseks ja me peaaegu enam ei mäletagi, kuidas tavaline elu käis. Inimestel on loomuomane vajadus enda elu kontrollida. Kuigi isolatsioon ei pruukinud meeldida, olime sellega harjunud – olukord oli kontrolli all. Saates lapsed jälle kooli, hakates iga päev kontoris käima, alustame justkui uut elu. Seetõttu on täiesti normaalne tunda mõningast ärevust ja murelikkust, kuidas uus elu hakkab kulgema.