Kristjan Port räägib, kuidas võimalikult aeglaselt vananeda. Umbes 15 aasta pärast on vananemisega seotud probleemid minevik

"Pensioni­süsteemi järgi oleme vanad alates 65. eluaastast," sõnab Kristjan Port, kui vanadusest rääkima hakates seda elukaarel määratleda püüame. "Samas räägitakse, et 60 on uus 40. Eks kõik sõltub inimesest endast ja ka kultuurikontekstist. Näiteks Rootsi vanad on väga noored, samas on mõnes meie teises lähiriigis juba noored inimesed tihti vanad."

Miks osa inimesi vananeb justkui kiiremini, aga teistele ei näi aastad üldse mõjuvat?

Eks siin ole mitmeid põhjusi. Et inimesed vananevadki eri kiirusega, tuli hästi välja ühest Uus-­Meremaal tehtud uuringust. Sinna hõlmati tuhat inimest 1970ndatest alates. Praegu on nad 45aastased ja on näha, et osa vananeb kiiremini, osa mitte. On inimesi, kes on vananenud ühe aastaga vaid 0,4 aasta jagu, kuid ka neid, kelle keha vananes sama ajaga 2,5 aastat.

Mõneti on vananemine seotud geenidega. Meil on ju geene, mis aitavad mõne haigusega hakkama saada või siis just suurendavad haigestumisriski. Inimesed muudavad haiguste tõttu elustiili, mis loob pinnase kiiremaks vananemiseks.

