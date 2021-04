Kuumahood ei tulene alati menopausist – mis neid veel põhjustab?

Kuumahood on laiemas mõttes keha jahutusmehhanism — me hakkame kuuma peale higistama ja see jahutab keha. Ajutised kuumahood ei ole iseenesest probleemiks, kui neid juhtub aga tihti, siis tasub jälgida, millal need esinevad: mis toitu sa oled söönud, milline on parasjagu su elu-olu (kas väga stressirohke), kuidas on su tervis. Allpool on toodud mõned kuumahoogude põhjused, peale menopausi: