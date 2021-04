Seljakotid selga! „Metslane" Lemo jagab matkameeste nippe ja räägib, kuidas planeerida rännakut

Pikk jalgsirännak on ideaalne võimalus pidada digidieeti, astuda maha igapäeva­elu oravarattalt ja korrastada oma sisemist mõttemaastikku. Saad leebel moel ülevaate, mis su peas toimub ja millises vormis on füüsis. Kuidas koostada vettpidav matkaplaan, mida selga-jalga panna ja kaasa pakkida, räägib kogenud ilmarändur ja tele­ekraanilt tuntud "metslane" Laur-Leho Kaljumets ehk Lemo.

Esimene matk olgu pigem lühike

Esmalt otsusta, kui pikk matk on sinu jaoks realistlik. "Keskmiselt võiks arvestada 20-25 kilomeetrit kõndimist päevas. Siis saab keha paraja koormuse, sa ei väsita end liiga ära ja õhtul jagub ka aega laagriplatsil puhkust nautida," soovitab Lemo. Kui metsas ööbimise kogemus veel puudub, võiks alustada kolmepäevasest matkast kahe ööbimisega. "See on turvaliselt lühike etapp, et saada aru, kas selline matkamine on üldse sinu teema," leiab ta.

Paari päeva jooksul harjub keha uue olukorraga – tavaliselt sa ei kõnni nii palju ega nii muutlikul pinnasel – ja saad teada, mida arvavad matkamisest su jalad. Paari ööga saad ka aimu, kuidas selg telgis magamisele vastu peab ja kas öine mets tundub turvaline või teeb rahutuks. “Linnainimesele võib näiteks soku hõige kõlada tõelise tondihäälena. Seepärast ei soovita ma teha esimest matka liiga pikka ega ka üksi,” ütleb Lemo.

