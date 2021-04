Seitsme lapse ema kannapööre: endisest spordipelgurist sai 25 kilo võrra saledam jõutõstja

Aljona muutumine on olnud nii suur, et Facebooki kaalulangetajate gruppi postitatud enne-ja-pärast-piltide kohta arvati: neil ei saa olla sama inimene. "Ei suudetud uskuda, et mõlema pildi peal olen mina," sõnab ta muiates.

Naise kannapööre sai alguse ühest juhuslikust fotost. Ta oli abikaasaga spaas sünnipäeva tähistamas ja jäi kaamerasilma ette. Aljona muidugi teadis, et on veidi lodevate kehavormidega, samas ei pidanud ta seda kuigi suureks probleemiks ja ega abikaasagi olnud iial ühtki halba sõna öelnud. "Mul on ju seitse last, kellest ühed on kaksikud. Just kaksikuid kandes venis kõhunahk eriti välja. Lisaks oli selga kogunenud umbes 25 üle­liigset kilo," räägib ta. Siiski ehmatas Aljona seda pilti nähes väga ära. "Just see hirmutas, et ma olin NII lodev. Inimene pildil polnudki nagu mina! Tolsamal hetkel otsustasin, et nüüd mulle aitab - kaaluga tuleb midagi ette võtta."

Seda, et liigne kaal ise­enesest kuhugi ei kao, teadis Aljona hästi. Nimelt oli ta iga last oodates 25–30 kilo juurde võtnud ja kõigest sellest püüdnud pärast lapse sündi ka lahti saada. Paraku ei kuulu ta nende õnnelike naiste hulka, kelle beebikilod puhtalt imetamisega õhku haihtuvad. Nii kujuneski, et 172sentimeetrise naise all pressis kaaluosuti juba saja ligi. Samas tunnistab Aljona, et teda ei häirinudki niivõrd kaal kui keha väljanägemine. Laste kandmine oli kõhule oma pitseri jätnud, nahk oli välja veninud, lisaks oli kaksikute ootamise ajal tekkinud naisel ka diastaas ehk kõhu eesseina lihaste ja teiste kudede ülevenitus.

Spordikauge diivanil mõnuleja

