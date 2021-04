See, kuidas sa sööd, sõltub isiksusest. Siin on seitse toitumistüüpi – milline neist oled sina?

Dietoloog, tervisenõustaja ja raamatute autor Timi Gustafson on oma pikaajalise töö kogemuste varal eristanud seitset tüüpi toitujaid ning jaganud soovitusi, mis aitaks neil pöörduda tervislikuma eluviisi suunas. Võid end ära tunda mitmest kirjeldusest, sest need ei esine kunagi 100 protsenti puhtal kujul, vaid kattuvad osaliselt. Ükski tüüp pole oma olemuselt ei hea ega halb, seepärast ei maksa end süüdi tunda. Pigem on oluline teadvustada, mis sind mõjutab. Gustafson usub, et kõigile on võimetekohane muuta toitumine tervislikumaks, vaja on vaid tahet.

Ekstravertidel pigem ebatervislik eluviis Kuue aasta eest ajakirjas American College Health avaldatud uuringust selgus, et isiksuseomadused nagu meelekindlus ja ekstravertsus olid tervisekäitumisega selgelt seotud. Suure meelekindlusega noored kasutasid tõenäolisemalt turvavööd, tegid sporti, magasid piisavalt ning sõid juur- ja puuvilju. Rohkema ekstravertsusega noored olid aga pigem ebatervisliku eluviisi esindajad: suitsetasid, tarbisid alkoholi, jõid end sagedamini purju ja olid kaitsmata vahekorras arvukate partneritega. Neid tulemusi kinnitasid oma uuringuga ka Šveitsi teadlased Carmen Keller ja Michael Siegrist . Nad tõdesid, et ekstravertsus, mida ühiskonnas enamasti positiivse omadusena hinnatakse, on pigem seotud ebatervislike toitumisharjumustega. Ekstraverdid lasevad end kergemini ahvatleda headest lõhnadest ja maitsetest. Agarate suhtlejatena einestavad nad sageli paljude inimestega koos ja söövad rohkem ebatervislikke toite. Vähene meelekindlus avaldus aga impulsiivses söömises. Neurootilised inimesed kipuvad sööma liiga palju kaloririkast toitu, et oma negatiivsete emotsioonidega toime tulla.

EBAREGULAARNE TOITUJA – toit on kütus

Enamasti on tegu töönarkomaaniga, kellel on suur saavutamisvajadus. Puhkus on tema jaoks ajaraisk, söömine aga enda toiduga tankimine, mida on vaja selleks, et sihtide nimel edasi rühkida. Toidu kvaliteet ja väljanägemine pole tema jaoks kuigi olulised. Sageli eirab ta oma keha vajadusi ega märkagi näljatunnet. Kui see talle äkki meenub, on ta ablas, sööb kiiresti ja liiga palju. Vaid tõsine terviseprobleem võib tema käitumist muuta.

Kuna korrapäratu toituja põletab oma küünalt kahest otsast, lõpeb see enamasti läbipõlemisega. Kui see on juhtunud, vajab ta kiireid lahendusi, et tagasi “sadulasse” istuda. Eesmärgile pühendumise võime aitab tal teha vajalikke muudatusi elustiilis ja toitumises, ent niipea, kui tema enesetunne on paranenud, pöördub ta tagasi oma “põhiasja” juurde. Et elustiilimuutused oleksid püsivad, vajab ta perspektiivi — oma elu suuremas plaanis vaatamine võib tuua kestvaid tulemusi.

HARJUMUSLIK TOITUJA – rutiin on armas

Talle meeldib tuttavlikkus, paljud tema harjumused on sisse juurdunud juba maast madalast. Eksperimenteerimine ja spontaansus pole tema jaoks, rutiin ja ettearvatavus pakuvad aga vajalikku turvatunnet. Kui juhtida tema tähelepanu sellele, et ta harjumused pole kõige tervislikumad, võib ta vastata, et siiani pole ju midagi halba juhtunud.

Terviseprobleemide ilmnemisel on harjumuslik sööja muudatuste tegemisel kõhklev. Ta tahab teada, kui kaua see aega võtab, kui palju maksma läheb ja mida see temalt nõuab. Tal on raske loobuda oma harjumustest, sest tema lemmikpalad on sageli seotud armsate mälestuste või traditsioonidega. Seepärast on täieliku toitumusliku kannapöörde asemel mõistlik astuda väikseid strateegilisi samme. Näiteks vähendada portsjonite suurust või asendada vaid mõned toiduained tervislikumatega. Muudatused olgu sujuvad ja pehmed, sest isegi väike loobumine on tema jaoks suur.

SOTSIAALNE TOITUJA – teiste toetaja