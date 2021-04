17 kilo alla võtnud naine: võisin süüa korraga kümme saiakest, nii et silm ka ei pilkunud!

Kadri ei ole oma lõpp­eesmärki - kaotada kokku 20 kilo - vestluse toimumise ajaks veel saavutanud. Ta on aga täiesti kindel, et vabaneb ka viimasest kolmest ülekilost, sest kogu protsess on kulgenud seni üsna sujuvalt ja midagi ülemäära keerulist pole selles olnud.

Soomes elava Kadri ümbermõõdud hakkasid kasvama siis, kui algas rahulik kodune pereelu. Umbes aasta jooksul tuli juurde 15 kilo ja lõpuks kaalus väike, vaid 163 sentimeetri pikkune naine juba ligi 90 kilo. Esialgu ei lasknud ta end sellest häirida, et keha järjest ümaramaks muutub. "Olingi selline õnnelik paksuke," muigab ta.

Pugis palju ja mõtlematult

Kadri polnud kunagi varem kaalu­langetamisega kokku puutunud, see teema oli talle täiesti võõras. Internetis tuulates leidis ta Facebookist grupi “Süües saledaks”, kirjutas selle juhile Signessa Kalmusele ja liitus kuuajalise kaalulangetusprogrammiga.

