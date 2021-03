Kaks kanget koroonapeki vastu – mida näitab kehaanalüüs ja kuidas koostada vormi saavutamise plaan

Kaalulangetamisest tähtsamaks peavadki Heidit ja Liina lihaste osakaalu suurendamist. Kuna need kaaluvad aga rohkem kui rasv ja nõuavad ka rohkem energiat, tuleb kontrollida sedagi, mida ja kui palju suust sisse läheb.

Kumbki neist läheneb ette­võtmisele omal moel. Heidit rassib kodus, tehes iga nädal neli-viis korda intervalltreeningut. See kestab 20 minutit ja hantlite asemel kasutab ta omaenda keharaskust. Liina käib kaks-kolm korda nädalas jõusaalis, treenides lisaraskuste abil tund aega korraga. Naiste füüsilist olukorda aitab hinnata ja eesmärke seada MyFitnessi treener Laura Liza Sööt.

Et oma edusamme ja tulemusi mõõta, lasevad nad MyFitnessi spordiklubis esmalt oma kehakoostist analüüsida. See annab teada, kui palju on kehas lihast ja kui palju rasva, sealhulgas kõhurasva. Missugune kehapiirkond on tugevam ja milline nõrgem? Kuu aja pärast tehakse uus mõõtmine. Omavahel lepivad Heidit ja Liina kokku, et kui muutusi on vähe, siis ei pettuta - esialgu tahavad nad teada saada, missuguseid tulemusi on võimalik ilma fanaatiliseks minemata kuu ajaga saavutada.

Millise taktikalise plaaniga kaks kanget koroonapekile vastu astuvad, loe edasi juba artiklist.