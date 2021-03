Iga ilmaga 10 000 sammu – olgu vihmasadu, lumetorm või porilombid, takistustele vastu astumine treenib ka eluraskustega toime tulema

Harjumus tähendab tavaks või vajaduseks kujunenud tegevust. Seega liikumis­harjumus tähendab, et liikumine on saanud kas tavaks või lausa vajaduseks. Harjumus tekib tegevuse kordamise või õppimise tulemusena. Kordamine viib harjumuseni, aga mis viib harjumuse nautimiseni?

Alati on oluline enda jaoks mõtestada, miks me midagi teeme. Tõde, et liikumine on inimestele kasulik, räägitakse lapsepõlvest peale. Loodetavasti. Rääkimisest üksi aga ei piisa, sest nii nagu motivatsioon teha midagi muud, tuleb ka motivatsioon liikuda iseenda seest.

Kuidas ennast liikuma motiveerida?

Lapsena motiveerisid mind eelkõige sõbrad, kellega käisime koos võimlemis- ja tantsu­trennides. Sõpradega on koos lahe aega veeta ja üheskoos tulemuse nimel pingutada. Laagrites on lõbus ja esinemistel saab ilusaid kleite kanda. Pärast kooliaega aga lõbu lõppes ja tuli mõelda, kuhu edasi liikuda või, siinses kontekstis, kus edasi liikuda. Õnneks sattusin ülikooli lõpus tööle Eesti Firmaspordi Liitu, kus sain elumuutva vaate - kui paljud inimesed lähevad pärast tööd üksinda jooksma, rattaga sõitma, ujuma või talvel suusatama-uisutama! Kui varem olin saanud peamise motivatsiooni rühmas treenimisest, siis edaspidi hakkasin imetlema individuaalset sporditegemist.

