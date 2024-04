„Mõneti olin isegi uhke, et mul on söömishäire.“ Milline on argipäev, kui eesmärgiks on kaaluda õhtul vähem kui hommikul? Noorte naiste lood

Varjas oma haigust seitse aastat

Pereliikmed ei pannud midagi tähele, sest Getter oli normaal­kaalus. “Kaotasin 16aastaselt poolteise kuuga kümme kilo, aga vanemad ei saanud aru, et see pole okei – ema hoopis kiitis, et olen nii tubli,” räägib ta ja lisab, et suutis oma haigust seitse aastat varjata. “Inimeste teadlikkus söömishäiretest on väga väike ja neid ei võeta eriti tõsiselt, nii ka minu peres.”