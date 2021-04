Kogemused jaburate dieetidega: penoplasti maitse suus, tormiline kõhulahtisus ja silme eest must - miks ma seda endaga teen!?

Olin vist 13, kui naabritüdrukust sõbrannaga Figura tee avastasime. Teadagi, teismelistel tüdrukutel on alati vaja veidi kõhnem olla ja nii said meist selle lahtistava tee suurtarbijad. Uskusime, et Figura aitab meil saavutada modellimõõdud ilma igasuguse vaevata. Paraku ei juhtunud midagi muud peale tormilise kõhulahtisuse. Kaal võis ju pärast WCs käimist paarsada grammi väiksem olla, aga see oli ka kõik ja mingit märkimisväärset tulemust meil Figura lürpimisega saavutada ei õnnestunud. Olgem ausad - eks me lasime endistviisi ka heal-paremal maitsta ja panime kõik lootused imeteele. Igatahes möödus vaimustus saledusteest paari nädalaga ja ilma suuremate tagajärgedeta.

Vein-muna-vein iga päev

Liina (70) meenutab, kuidas 1970ndatel võeti mõne töökaaslasega ette veinidieedi pidamine. See nägi välja nii: kell 9 sada grammi keeduvorsti, kell 12 pool klaasi riislingit, kell 15 üks keedetud muna, kell 18 taas pool klaasi veini ja kell 21 sada grammi lahjat kohu­piima. Nii iga päev. "Mingit kasu sellest ei olnud, aga lõbus oli küll," räägib Liina. "Eriti tore oli seda tööl teha, sest viltu meile ei vaadatud, kuna olime ju (veini)dieedil!"

Kaaluvõitlejate humoorikaid muljeid ja kahtlase väärtusega tulemusi kiirdieetidega loe edasi artiklist.