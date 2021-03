Kõik, mida pead teadma detoksist - söö oma keha puhtamaks

Õigupoolest peaks detoksi ehk keha toksiinidest puhastamisega tegelema aasta otsa, sest kui oled organismi iga päev mürkidega kostitanud, võib äkiline puhastus tuua kasu asemel hoopis kahju. Järjepidev detoks on täiesti teostatav, sobib igaühele ja tähendab iga päev normaalses koguses ülitervisliku toidu söömist.

"Ülitervislik toit on see, millest organism saab kõiki vajalikke toitaineid: valke, rasvu, vitamiine, mineraalaineid, fütotoitaineid. Ilma nendeta ei saa puhastumisprotsessid kehas üldse toimuda," selgitab funktsionaalse toitumise terapeut Annely Soots.

Tõsi, teoreetiliselt poleks kehale detoksikuuri vajagi, ent paraku ei ela me ideaalmaailmas: saame mürke söögi ja joogiga, hingame neid sisse, need tekivad nii stressiga kui ka ainevahetuse käigus kehas endas.

Üks mu tuttav, toitumise vallas väga teadlik inimene, tegi uriini­analüüsi enim esinevate keskkonnakemikaalide määramiseks. Selgus, et ta kehas on neid kõiki, mõnd suisa ohtliku koguse piiril. Ta elab männimetsa ääres, ostab võimaluse korral alati mahetoitu, joob puurkaevuvett ning mahe­kohvi ja -teed, võtab kuuridena toetavaid toidulisandeid, higistab saunas ja terviserajal. “Aga näe, hingan ju, ei saa hingamata jätta. Iga hingetõmbega saame me autode heitgaasidega kantserogeenseid ühendeid. Ikka puutun kokku ka plastiga,” kirjeldab ta. “Kõigi nende kehavõõraste kemikaalidega peavad maks ja neerud iga päev toime tulema. Natuke geneetilist õnne ning kes väga pingutab, saab ehk ka toitumise ja elustiiliga organismi koormat veidike vähendada, aga üldiselt on kehvad lood meil siin 21. sajandil.”

Mida keha puhastumiseks vajab ja kuidas see protsess kehas toimub selgitab põhjalikult funktsionaalse toitumise terapeut Annely Soots. Artiklist leiad ka lihtsa ja maitsva detoksmenüü.