TERVISEUUDISED | Sa oled see, mida sõid lapsena!

Mikrobioomi hulka loetakse kõik bakterid, samuti seened, parasiidid ja viirused, mis inimese või looma organismis elavad. Enamiku neist leiab seedekulglast, samuti on suurem osa mikrobioomist kasulik, stimuleerides immuunsüsteemi, lõhustades toitu ja aidates sünteesida olulisi vitamiine. Terves kehas on patogeensed ja kasulikud organismid tasakaalus. Kui see tasakaal mingil põhjusel – haiguse, antibiootikumide tarvitamise või ebatervisliku toitumise tõttu – paigast läheb, muutub kogu keha haigustele vastuvõtlikumaks.

Uuringus jälgiti hiirte mikrobioomi muutumist tervisliku ja ebatervisliku dieedi mõjul. Pooled neist said seejuures rattal joosta, pooled aga mitte. Tulemusena tõdevad teadlased, et varase eluea ebatervislik toit avaldab mikrobioomile pikaajalisemat mõju kui varase eluea liikumisharrastus, kuigi kõhubakterid on tundlikud ka liikumise suhtes. Uurijad võtavad uuringu kokku sõnadega: „Sa pole ainult see, mida sa sööd, vaid mida sa sõid lapsena.”