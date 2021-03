Figuurisõbrad: 25 nõuannet edukaks kaalulangetuseks

Figuurisõprade mentor Mirjo Pitkma ja juht Anne Piirsalu on nõustanud aastaid sadu kaaluprobleemidega inimesi ning puutunud oma töös kokku nii edu kui ka ebaõnnestumistega. Seetõttu on nad just õiged inimesed, kelle käest küsida: kuidas võtta kaalust alla nii, et tulemused oleksid püsivad?

Mirjo Pitkma soovitab



1. Tee muudatusi vähehaaval. Kaalulangetust alustades ära muuda oma elustiilis kohe kõike, vaid püüa harjuda ja tee muudatusi tasapisi, järk-järgult.

2. Anna endale aega. Kui soovid 10 kilo alla võtta, peaksid kohe alguses arvestama, et kaalulangus ei toimu üleöö, vaid selleks kulub vähemalt 2,5 kuud. Kannatlikkus saab aga tasutud, sest mida aeglasemalt sa alla võtad, seda püsivam on tulemus.

3. Sea vahe-eesmärke. Kui alla tuleb võtta palju kilosid (20, 30 või veel rohkem), peaksid endale püstitama alguses väiksemad eesmärgid. Näiteks on esimene eesmärk kaotada 3 kilo. See ei tundu üldse keeruline! Kui 3 kilo on juba läinud, sead järgmiseks sihiks jälle 3 kilo kaotamise. Siis on kokku juba 6 kilo läinud!