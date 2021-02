Arunachal Pradeshi osariik, kus Ziro asub, on üks kõrva­lisemaid piirkondi kogu maal. Kirde-India kõige viimane lennujaam asub Guwahatis - siit edasi pääseb vaid autoga. Lennujaama ehitamisega Zirosse alustati küll viis-kuus aastat tagasi, aga lõpule pole jõutud. Riigiametnikud ja sõjaväelased kasutavad oma õhumasinate maandamiseks selleks kohandatud riisivälja. Ziro ongi väike küla riisiväljade vahel. Siin toimuva festivali mõte on elavdada Indias siseturismi. Tõsi, iga aastaga saabub üha enam huvilisi ka Euroopast.

Milline on festivalikorraldus India moodi, mis tunne on reisida aegajalt tukkuma kippuva bussijuhiga öistel mägiteedel ning muid teravalt eredaid hetki maailma ühe erilisema ja eraklikuma asukohaga festivalilt loe juba artiklist.