Tahad olla voodis tiiger? Need 10 harjutust võimendavad su seksuaalset sooritust

Konna poos Seisa laias harkseisus varbad kergelt väljapoole suunatud ja tee aeglasi kükke. See harjutus muudab sind armatsemise ajal paindlikumaks, ütleb New Yorgi treeningfüsioloog Liz Neporent. Tõhus venitusharjutus konnapoosis sirutab reisi ning lisab painduvust kubeme ja puusapiirkonnale. Lisaks leevendab see ka stressi, mis võib voodis olla tõeline tujurikkuja.

Kegeli harjutused

Need on algselt välja töötatud uriinipidamatuse raviks ja tugevdavad vaagnapõhjalihaseid, seksi jaoks tähendab see aga intensiivsemaid orgasme. Naised võivad küll Kegeli harjutustega rohkem tuttavad olla, kuid meestel aitavad need vältida enneaegset seemnepurset. Ent uuringud näitavad, et pooled inimesed ei tee neid õigesti. Naine - kui paned sõrme tuppe, peaksid pigistades tundma, et see tõmbub ülespoole. Mees - õigesti vaagnapõhjalihaseid pingutades tõuseb peenis ülespoole.