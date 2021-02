Personaaltreener Siim Kelner: sealiha on salenejatele ja treenijatele supertoit!

Sealiha sobib isegi kaalulangetamiseks

Loomsed valgud on aitavad pikalt hoida täiskõhutunnet. Ka loomsel rasval on menüüs oma koht, kuid selle juures tuleks pidada silmas, et iga söögi puhul peaks inimene olema mõõdukas ja sööma tasakaalukalt. „Muidugi ei saa me rääkida salenemisest, kui inimene sööb iga päev seapekki. Tuleks valida sealihatükk, mis on võimalikult taine," rõhutab Kelner.

Kuigi linnuliha peetakse kõige väiksema rasvasisaldusega lihaks, siis tegelikult on treeneri sõnul linnuliha taise sealihaga oma rasvasisalduse poolest täiesti võrreldav. „Teiste linnu-ja loomalihade kõrval on sealiha vitamiinisisaldus näiteks isegi suurem. Enam on selles just valku, tsinki ja magneesiumi," ütleb Siim.

Kuidas supertoit?

Kas sealihas olevad vitamiinid teevadki sellest supertoidu? „Sealiha sisaldab kõiki üheksat asendamatut aminohapet, mida organism ise ei tooda ning mis on inimesele sobivas vahekorras," vastab treener. Ta lisab, et liha koostisosast moodustavad valgud kuni 20%, suur osa on vett (70 -75 %), lisaks rasvad ning juba mainitud olulised vitamiinid ja mineraalained.

Vitamiinidest sisaldavad Siimu sõnul liha ja lihatooted enamasti B6- ja B12-vitamiini (rasvasemad ka A-vitamiini), samuti seleeni. „Tasub teada, et taine sealiha on üks parimaid rauaallikaid - ühest portsjonist (150 g) saab 6 mg rauda," lisab Siim.

Sealiha parandab füüsilist võimekust

Lisaks kvaliteetsetele valkudele on sealihas mitmeid kehale kasulikke toitaineid, mis aitavad parandada lihaste tööd ja annavad jõudu juurde. Treener nimetab nende ainetena tauriini, kreatiini ja karnosiini. „Viimane aitab vähendada väsimust ja parandada füüsilist võimekust. Tauriin ja kreatiin tõstavad samuti füüsilist võimekust, aga kreatiin eraldi suurendab maksimaal- ja kiirusjõudu ning jõuvastupidavust. Muide, mitmed uuringud on näidanud, et taimetoitlastel on kreatiini sisaldus veres märkimisväärselt madalam, kui neil, kes söövad ka liha," toob treener lõpetuseks välja.