Kas lume rookimine on võrdne trenniga? Vaata, kui palju kaloreid põletad

Talvine muinasjutumaa, mis aknast paistab, teeb meele rõõmsaks ja hinge helgeks, aga kui tuleb hommikuti varavalges või pärast tööpäeva näpistava külma käes hunnikute kaupa lund visata, siis kõigile see just muinasjutulise tegevusena ei tundu. On kuidas on, meeldib või mitte, igatahes on labidaga lumes rassimisel oma vägagi positiivne pool.