Meie söömiskäitumise peamine mõjutaja on aju serotoniinitase. Serotoniini toodetakse toidust saadavast aminohappest trüptofaanist. Teaduskatsetes on kindlaks tehtud, et kui trüptofaan loomade menüüst eemaldada, suureneb nende söögiisu märkimisväärselt ja ­tagajärjeks on ohjeldamatu süsivesikute tarbimine. Madal serotoniinitase tekitab vastupandamatu isu ja erilise iha magusa järele. Söömistungi seostatakse paljude hormoonidega, eriti olulised on aga leptiin ja greliin. Mida teha, et ei tekiks ohjeldamatuid magusaisusid ja söömasööste loe artiklist.