10 jooki, mis annavad ajule vunki

2. ROHELINE TEE - kui sa pole kohvisõber, on heaks kofeiiniallikaks just see ergutav jook. On tõendeid, et roheline tee aitab parandada mälu ja tähelepanuvõimet. Tervisliku mõjuga on rohelises tees sisalduvate katehiinide hulka kuuluv epigallokatehiingallaat (EGCG), mis aitab pärssida Alzheimeri ja Parkinsoni tõbe. Rohelise tee koostisosad vähendavad ka vähki tekitavate ainete aktiivsust ning tugevdavad keha puhastusvõimet.

3. MARJASMUUTI - puista peotäis mustikaid, vaarikaid, mustsõstraid ja maasikaid blenderisse või lisa neid oma lemmiksmuutile. Ükskäik mil moed tarbituna on marjad tõeline ajutoit. Marjad sisaldavad ohtralt antioksüdante, mis kaitsevad su rakke. Antotsüaniinid, mida marjades samuti ohtralt leidub, on mälu parandava mõjuga.

4. KOMBUCHA EHK TEESEEN - selle fermenteeritud joogi fännid kinnitavad, et teeseen on kasulik nii kõrge vererõhu, diabeedi kui vähi vastu. Kombucha sisaldab musta teed, suhkrut, inimesele kasulikke baktereid ja pärmi. Kui valmistad jooki ise, siis säilita seda külmkapis, et säiliksid kasutoovad bakterid.

5. ROHELINE SMUUTI - uuringud näitavad, et üks ports rohelisi köögivilju päevas pidurdavad vanusega kaasnevat ajupotentsiaali vähenemist. Spinat, lehtkapsas, varsseller, söödavad umbrohud nagu nõges, võilill ja naat, chlorella ja spirulina vetikad, kurk, suvikõrvits ja ürdid sisaldavad ohtralt ajusõbralikke toitaineid nagu folaat ja luteiin. Hea alternatiiv salatina söömisele on neid blenderdada koos oma lemmikupuuviljadega siidiseks toitvaks smuutiks.

6. KURKUMIJOOK EHK "KULDNE PIIM" - erkkollane karriroogadest tuntud vürts on olnud India ja Hiina rahvameditsiini lemmik juba sajandeid. Tänu oma põletikuvastastele omadustele on kurkum liigeste, naha ja seedesüsteemi tervendaja. Teadlased uurivad nüüd ka selle väeka vürtsi aju kaitsvaid omadusi, sest on alust arvata, et kurkumil võivad olla ka mälu parandavad ning Altzheimeri tõve süvenemist aeglustavad omadused.