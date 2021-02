Toitumisnõustaja Annely Soots: sojaga ei tasu liialdada

Sojauba on suurepärane valgu- ja molübdeeni-, väga hea raua-, fosfori-, magneesiumi-, kaaliumi- ja mangaani-, samuti B-rühma vitamiinide ja folaadi­allikas. Sojaoas on palju kiudaineid, eriti lahustumatuid. Võrreldes teiste kaunviljadega on sojaoas rohkem rasvhappeid ja vähem süsivesikuid ning erinevalt muudest kaunviljadest leidub sojas ka oomega-3-rasvhappeid ning letsitiini. Viimane on kasutusel ka toidulisandina.

Hormoonilaadsed ühendid sojas

Taimse päritoluga östrogeenidel on hormonaalset tasakaalu hoidev toime nii naistele kui ka meestele. Need on tõhusad suguhormoonide puuduse (nt menopaus), aga ka üle­määrasuse korral (nt östrogeeni liiaga seotud terviseprobleemid). Samas on need tunduvalt nõrgema mõjuga kui keha enda toodetav östro­geen. Laialt kasutatavad fütoöstrogeenid on soja iso­flavonoidid. Fermenteerimata toodetes (nt lihaasendajad, sojapiim, tofu jm) on enamik isoflavonoide passiivses vormis ega imendu soolestikus enne, kui mikrofloora on need aktiivsesse vormi metaboliseerinud. See protsess ei toimi korralikult juhul, kui soolestiku mikrofloora on kahjustunud.