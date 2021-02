Miks on nii, et kui liblikad kõhus lendavad, loeme teineteise mõtteid õhust ja omavaheline klapp on jumalik, kui aga algab argipäev, ei suju asjad enam pooltki nii õndsalt? Imago suhteteraapias teatakse ja õpetatakse, kuidas taasluua armastav ja hooliv suhe nii, et koosolemisest uuesti puhas rõõm saab. Suhteterapeut Urme Raadik räägib kuidas luua õnneliku suhte vundamendiks olev tõeline lähedus ja intiimsus, mis on armastuse faaside eripärad ning kuidas saavutada oma elus rahulolu.