Raplamaal elav Riina Vilu (43) ütleb, et kaalulangetusega tuleb lihtsalt pihta hakata ja mitte leida ettekäändeid sellest kõrvale hiilida. “Ma küsisin endalt, et Riina, kas sa tahad end surnuks süüa – endal noorim laps alles kuueaastane,” meenutab ta hetke, kui otsustas, et nüüd talle ülekilodest aitab. Praeguseks on Riina kleidid viis numbrit väiksemad, sest seljast on heidetud 27 üleliigset kilo. Kuidas ta seda tegi? Loe artiklist.