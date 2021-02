Suusailm meelitab õue! Näpunäited suusahuntidelt: mida pead teadma enne rajale minekut?

Varustus

Ma tean, et paljudele on suusatamine ebamugav või lausa nii vastik, et nad ei taha suuski nähagi. Reeglina on see halb kogemus sellest, et varustus on olnud vana või ebapiisav ning suusad ei ole olnud õigesti ette valmistatud. Nii kulub tohutu hulk kasulikku energiat, mida võiks rakendada hoopis rajal hoogsama ja täpsema sammu tegemisel.

Seega, kui on ikkagi plaan suusatada, võiks selle investeeringu teha ja endale enam-vähem kvaliteetse varustuse soetada. Suusalaenutustest ei pruugi leida enda kaalule ja pikkusele sobivaid suuski ja keppe. Sageli on kasu ka pisikesest suusatunnist mõne oskaja kogenud suusatajaga, kes korrigeerib liigutusi. Suusad - nii nagu pillimehele oma instrument, võiksid olla isiklikud, spetsiaalselt poest just sinule valitud, ja neid ei laenata teistele. Need on õige kaarega ja õige raskusega just sinu jaoks.

Riietus

Igaüks on omamoodi, aga minul on maagiline piir kusagil -8 kraadi juures. Siis on mul seljas 4 kihti riideid: alussärk, pusa, fliis ja tuulejakk kõige peal. Kui on soojem, jätan pusa vahelt ära. Kui on veelgi külmem - näiteks nagu 2011. aasta Tartu maratoni stardis -28, siis oli 5-6-7 kihti riideid. Igaüks peab selle ära tunnetama. Paigal seistes võiks veidi jahe hakata. Igasugused rasked joped on kohased ainult kõrgmägedes suusatades või lumelauaga sõites. Oluline on pea, mitte kunagi ei tohi suusatada palja peaga. Kindlasti müts pähe ning mütsi alla võiks panna eraldi puhvi. Ja spetsiaalne suusasokk - villane sokk, millest lauldakse „Vanas klaveris", tegelikult ei sobi üldse.

Määret ei tohi unustada



Klassikalises tehnikas suusataja teadku, et kõige olulisem on määrida pidamise ala. See tagab, et suusk ei libise tõukamisel tagasi. Libisemise määre ei olegi alati nii tähtis. Kui ise ei oska suuski ette valmistada, siis spordipoodides on oskajad kutid, kes teevad selle töö ära. See raha on seda väärt, et suusasõitu võiks tõesti nautida ja mitte rajal lihtsalt ukerdada.