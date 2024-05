Trenni ABC. Kuidas rattatrenniga rasva põletada – kui kiiresti ja kui pikalt sõita ning kui tihti peaks treenima?

Selleks, et end liikuva ja tervena hoida, piisab, kui nädalas paar-kolm korda tund-poolteist rattasõitu harrastada. Kaalulangetamiseks on rattasõit samuti hea. „Pikaaegne aeroobne tegevus nn rohelises pulsitsoonis põletab rasva – olgu see siis rattasõit, sörkimine, kiire jalutuskäik või suusatamine,“ kinnitab Nõmm. „Kuid rasvapõletus hakkab tööle pärast esimest trennitundi, mitte kohe.“ Roheline pulsitsoon on igal inimesel individuaalne. „Selle saab määrata spordiarsti juures. Kui inimene plaanib hakata tõsisemalt trenni tegema, võiks igal juhul...