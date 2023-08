Psühholoogia: oma mured jäetakse tihti välja rääkimata kartuses teisi pahandada või jätta hädaldaja muljet. Mida see kaasa toob?

Vahel arvatakse, et pole vaja teisi koormata ega tülitada. Vahel usutakse müüti, et tubli inimene ei satugi hätta, ei muretse ega valuta südant, või kui ka valutab, siis saab sellest üle nagu nalja. Eemalt võib nii paistagi. Üldse tasub laiemaltki tähele panna, et pealmine pilt vastab harva tõele. Tunne, et ma ei tule toime, on tegelikult üldinimlik, seda kogevad aeg-ajalt kõik.