„Trenni peab tegema, mitte vaid trennis käima!“ Millised on parimad trennid kaalu kaotamiseks ja kuidas treenida nii et oleks kasu?

Kuldne reegel on, et kaalulangetuse ajal (ja loomulikult muidu ka!) on igasugune liikumine hea. Olgu selleks siis kõndimine, jalgrattasõit, ujumine või hoopis jõusaalis rassimine. Aga ainuüksi trennis rügades naljalt kilodest lahti ei saa. “Kaal püsib sama, kui tarbid ja kulutad ühepalju. Ainult kõva trenniga kaal langema ei hakka, sest siis tuleks treenida väga-väga palju, kuid see viib pigem ülekoormuse ja motivatsiooni kadumiseni. Tihti suureneb tugevat trenni tehes ka isu ning toidust saadud energia hulk on isegi suurem kui kulutatud kalorite oma. Nii kui trennid ära jätta, tulevad ka kaotatud kilod kergesti tagasi,” räägib MyFitnessi rühmatreeningute juht Gea Simson. “Trenniga ei maksa üle pingutada ega seda seitse päeva nädalas teha, sest nii väsid varem või hiljem ning halvimal juhul lööd treeningutele üldse käega. Selline elustiil ei ole jätkusuutlik, täpselt samamoodi nagu ka igasugused dieedid, mis kiiret kaalulangust lubavad. Muidugi võtad nädal aega vaid kapsasuppi süües alla, kuid kui kaua sa jaksad niimoodi toituda? Ega jaksagi.”