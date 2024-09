Seda, et õunad on kasulikud, teab igaüks. Milliste tõsiste haiguste tekkeriski need siis vähendavad?

Õun on meie toidulaual üks tavalisemaid puuvilju, kuid vähesed on teadlikud selle tervist tugevdavatest omadustest. Inglise keeles levinud ütlusel “üks õun päevas hoiab arsti eemal” võib tõepõhi all olla. Viimastel aastatel on uuritud õuntes leiduvaid polüfenoole ja tulemused on olnud üllatavad. Teadlased on avastanud, et õuntes sisalduvate fütotoitainete jaotus on varem arvatust palju unikaalsem.